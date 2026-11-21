MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

tv100'e konuşan Bahçeli, Özel'e "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz"