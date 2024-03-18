Bahçeli’den “son seçimim” diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın, milleti yalnız bırakamazsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Cumhur İttifakı olarak yanındayız” dedi ve ekledi: Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Milliyetçi Hareket Partisinin Olağan 14. Büyük Kurultayına, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin açıklamaları damga vurdu. Bahçeli’nin, 2028’i işaret ederek ‘Son seçimim’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrı, önümüzdeki sürecin gündemini ciddi şekilde meşgul edecek.

MHP lideri “Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak” diyen Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz” mesajını yolladı.

CHP’nin dövizden yaptığı kuleleri ve DEM ile ittifakı da eleştiren Bahçeli’nin gündem belirleyen diğer açıklamaları da özetle şu şekilde:

⚫ Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

⚫ Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin, kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin, kızıl çıksın. Haktan, hakikatten milim saparsak gök girsin, kızıl çıksın.

⚫ Bölücülere, teröristlere asla taviz vermeyeceğiz.

⚫ Oruç ibadetinin hakkını vermeliyiz. Dili başka, kalbi başka olan densiz zihniyetlere benzemeyiz.

⚫ Davamız Türk milletinin davasıdır. Davamız mazlumların, gariplerin davasıdır, Allah’ın davasıdır. Dua ile koruma altındadır.

⚫ 55 yıl boyunca Çanakkale savunması gibi millî ve manevi değerlerimizi savunduk. Biz ferdi kahramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz.

⚫ Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık mirasını yağmalayan güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor. Ardışık kumpaslarla Türk siyasetini zehirleme gayretindeler. 14-28 Mayıs seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet, 31 Mart’a kara propaganda ile hazırlanıyor.

⚫ Türkiye’de muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi de tehdit etmektedir. Demlenen CHP rotasını kaybetmiş, korsanlar tarafından rehin alınmıştır. DEM, CHP’yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmıştır. Ayaklar baş, başlar ayaktır bu partide.

⚫ Birisi çıkar ‘seçilince belediye kapısından DEM giremez’ der, biri ‘yanlış anlamadan’ bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de “DEM’e laf eden başka parti bulsun” diyerek PKK avukatlığına heveslenir. O Dünyanın en büyük Türk kentinin on yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP’yi Saraçhane’den yöneten malûm zat için de veda vakti gelmiştir. O Ofi ste balya balya para sayan CHP yönetimi ‘DEM’lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. O Ankara’da PKK ile ittifak yapan vitrin milliyetçilerinin hesabını vatandaşımız soracaktır.

TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU YOK

⚫ Bahçeli: Türkiye’nin terör sorunu var. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya hizmet edenler hainlerin en hainidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer saplayanlar Türk’ün de Kürt’ün de düşmanıdır.