Bahçeli'nin çıkışı AK Parti'yi tedirgin etti! "Ne değişti ki böyle bir açıklama yaptı"

AK Parti'de kimi hedef aldı? Bahçeli'nin gündem olan açıklamasının şifreleri

AK Parti'de kimi hedef aldı? Bahçeli'nin gündem olan açıklamasının şifreleri

Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı! "Bu açıktan bir rest, meydan okuma"

Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı! "Bu açıktan bir rest, meydan okuma"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamanın yankıları sürüyor. Bahçeli, Cumhur İttifakından geri dönüşün olmadığının altını çizse de "AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP'nin 'samimi' dileği olduğu"nu belirtmesi kafaları karıştırdı. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı: Bahçeli'nin son açıklaması AK Parti'de şaşkınlığa neden oldu.

Siyaset gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklama var. Bahçeli “Sonuna kadar Erdoğan’ın yanındayız” dedi, feragat edebilecekleri mesajını verdi.

Bahçeli, çok bilinmeyenli yeni bir denklem kurulmak istendiğini söyledi, AK Parti içindeki memnuniyetsiz kesimin suyu bulandırdığı eleştirisinde bulundu. AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın oluşması hâlinde Erdoğan’ı rahatlatmak için bariyer olmayacaklarını ve destekleyeceklerini bildirdi.

Bahçeli'nin açıklamaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. "MHP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu?" soruları akıllara gelirken, TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti ve MHP kanadından edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Bahçeli'nin çıkışı için "Siyaseti bir anda toz duman içinde bıraktı" diyen Sözcan, AK Parti kanadının açıklamayı şaşkınlıkla ve tedirginlikle izlediğini bildirdi.

BAHÇELİ BU AÇIKLAMALAYI NEDEN YAPTI?

Sözcan, kulis bilgilerini şu sözlerle duyurdu:

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından hem MHP’li hem AK Partili kaynaklarımı aradım, görüşlerini aldım. MHP lideri Bahçeli, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir” diyor.

Bahçeli bu açıklamayı yapma ihtiyacını neden hissetti? Şöyle bir hatırlayalım; 2 Mayıs’ta CHP lideri Özgür Özel AK Parti’ye gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi. O zaman da bu ziyaretin MHP açısından ‘kuşkuyla’ karşılandı. Farklı değerlendirmeler yapıldı. MHP lideri koşu parkurunda yürüyüş yaparken Ferdi Tayfur’un ‘Sebebi Sensin’ şarkısıyla, ‘Ben sana dost oldum sen bana düşman’ sözlerinin yer aldığı video paylaştı.

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"AK PARTİ İÇİNDEKİ GAYRİ MEMNUN KESİM..."

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü; Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu. Akşamında da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kabulde bulunması, cinayetin mutlaka aydınlatılacağına ilişkin net mesajlar verilmesi, işin sonuna kadar gidileceğinin söylenmesi MHP kanadında yakından takip edildi.

Bahçeli’nin “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak…” ifadesi çok önemli.

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"SEÇİM SONRASI DEĞERLENDİRMELER MHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ"

Özellikle 31 Mart seçimlerinin ardından birçok belediyenin kaybedilmesi, seçimden CHP’nin birinci parti olarak çıkması, AK Parti içinde şu sorulara-değerlendirmelere yol açtı: Cumhur İttifakı AK Parti’ye zarar mı veriyor? MHP’nin de etkisi var mı? Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP-AK Parti üzerinden farklı değerlendirmeler mi yapılıyor? Bu durum AK Parti’yi de zora sokar mı?..

İlgili sorular MHP içinde rahatsızlığa yol açtı. Devlet Bahçeli buna dikkat çekiyor, ‘bunlar suyu bulandırıyor’ diyor. MHP kaynaklarından aldığım bilgiye göre aslında mesajın asıl hedefi bu suyu bulandıranlar. Uyarı da onlara yönelik.

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"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI AK PARTİ'DE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI"

AK Parti kaynaklarından aldığım bilgileri de aktaracağım. Bahçeli’nin açıklaması AK Parti’de şaşkınlıkla karşılandı. ‘Cumhur İttifakı çatırdıyor mu?’ sorularına yol açtı.

Özgür Özel ile Erdoğan ilk kez görüşmüyor. MHP lideri grup toplantısında “Cumhurbaşkanımız istediği herkesle görüşür” açıklamasını yapmıştı. İşte AK Parti kaynakları diyor ki ‘Bu açıklamaların ardından ne değişti ki Bahçeli böyle bir açıklama yaptı? Şu an itibarıyla tam anlamıyla bir kopuş yok.

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"SİYASET YENİ GELİŞMELERE GEBE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ve İtalya’nın ardından Türkiye’ye dönecek. Uçakta yapacağı açıklamalar çok önemli. Dönüşte MHP lideri Bahçeli ile görüşme yapacaktır.

Bundan sonrasında 1 Temmuz’da Sinan Ateş davası var. Bahçeli oraya da vurgu yapıyor. Siyaset yeni gelişmelere gebe diyebiliriz.