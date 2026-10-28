Bakan Çiftçi, Cemil Tugay ile Eyyüp Kadir İnan'ı kabul etti

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı kabul etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Çiftçi, Cemil Tugay ile Eyyüp Kadir İnanı kabul etti

Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın

Cemil Tugay’la Bakanlığımızda bir araya geldik.

Sayın Genel Sekreterimize ve Sayın Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

TUGAY AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Tugay, 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı.

Tugay'a rozetini AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Bakan Çiftçi, Cemil Tugay ile Eyyüp Kadir İnanı kabul etti

Tugay, katılımın ardında yaptığı açıklamada "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." şeklinde konuştu.

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