Bakan Kurum, Mansur Yavaş ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan plan ele alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik" dedi. Yavaş, görüşmede daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuların ele alındığını dile getirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

YAVAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Kurum'un paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayan Yavaş, "Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum" dedi.

Yavaş, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde parti değiştireceğine dair iddiaları yalanlamıştı.

ABB'den iddialara dair yapılan açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür." ifadeleri kullanılmıştı.

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