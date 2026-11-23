İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na toplamda 10 bin 170 yeni personel alımı yapılacak. Detayları açıklayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nda 1170, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 9 bin uzman erbaşın görevlendirileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni personel alımları yapılacağını duyurdu.

BAKAN ÇİFTÇİ, MÜJDEYİ DUYURDU

Bakan Çiftçi’nin aktardığına göre İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirilmek üzere ise 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek.

“Büyük İçişleri Ailemiz 10 bin 170 yeni çalışma arkadaşımızla güçleniyor” diyerek yeni personel alımlarını duyuran Bakan Çiftçi başvuru tarihlerini de paylaştı.

Bakan Çiftçi müjdeyi duyurdu! İçişleri Bakanlığı’na 10 bin 170 personel alımı yapılacak

TARİHLER DE AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7–11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında internet adresinden yapılacak.

Bakan Çiftçi müjdeyi duyurdu! İçişleri Bakanlığı’na 10 bin 170 personel alımı yapılacak

Kurum / Alım Türü Başvuru Tarihleri Başvuru Kanalı İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 7–11 Aralık 2026 e-Devlet Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini 23 Kasım–7 Aralık 2026 İnternet adresi

Bakan Çiftçi müjdeyi duyurdu! İçişleri Bakanlığı’na 10 bin 170 personel alımı yapılacak

"AİLEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğiz.

"RABB'İM HİZMETLERİNİ BEREKETLİ EYLESİN"

Çiftçi "Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin" diyerek alımların hayırlı olmasını temenni etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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