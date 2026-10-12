Asayiş Toplantısı sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için Emniyet ve jandarma ekiplerine yeni talimatlar verdiğini açıkladı. Bakan Çiftçi “Kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak, denetimler artırılacak” dedi. Çiftçi “Tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez” mesajı verdi.

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Dün KON TV’de canlı yayında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, okul güvenliği konusunda ailelere özel uygulamanın hayata geçileceğini belirterek, Şefkat Kalkanı projesi ile uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verileceğini, çocukların bireysel radikalleşmesine karşı bilgilendirme yapılacağını belirtmişti.

“YENİ TALİMATLAR VERDİK”

Bakan Çiftçi, bugün gerçekleştirilen Asayiş Toplantısı’nın ardından önemli yeni mesajlar verdi. “Güvenli okullar, huzurlu yarınlar” notu ile bir sosyal medya paylaşımı yapan Çiftçi “Çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Emniyet ve Jandarma birimlerimize okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdik” dedi.

Bakan Çiftçi’den Emniyet’e yeni talimatlar! Okullarda güvenlik çemberi genişliyor

GÖREVLİLER YARIM SAAT ÖNCE OKULDA OLACAK

Güvenlik tedbirlerinin çocuklar okula gelmeden önce alınmış olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, yeni tedbirleri şöyle anlattı:

İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak,

Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak,

Okul çevrelerinden ulaşım güzergâhlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız.

Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocuklarımızı tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı Emniyetimizin ve Jandarmamızın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz.

Bakan Çiftçi’den Emniyet’e yeni talimatlar! Okullarda güvenlik çemberi genişliyor

"İHMALE GELMEZ"

Bakan Çiftçi “Tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye’nin Huzuru ve çocuklarımızın güvenliği için önleyici tedbirlerimizi güçlendirerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” mesajı vererek sözlerini sonlandırdı.

Bakan Çiftçi’den Emniyet’e yeni talimatlar! Okullarda güvenlik çemberi genişliyor

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