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Bakan Çiftçi'den "İyi ki Erdoğan var" paylaşımı

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek yoluna devam ettiğini belirtti. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye vizyonuna vurgu yaptı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Çiftçi, paylaşımında dünyanın savaşlar ve krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğini güçlendirdiğini ifade etti.

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“İyi ki Erdoğan var” etiketiyle yaptığı paylaşımda Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü ve büyük Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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