İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Konya’da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret ederek eğitim alan otizmli bireylerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında uygulama mutfağında kek hazırlayan 23 yaşındaki Dilara ile sohbet eden Çiftçi, genç kızın yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlayacağını öğrenince mutluluğunu dile getirdi.

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Konya’da Selçuklu Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ağırladı. Vakfı ziyaret eden Çiftçi, burada eğitim gören otizmli bireylerle yakından ilgilenerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'nin SOBE ziyaretinde tatlı sohbet! Otizmli bireylerin hayali gerçek oluyor

Ziyaret sırasında uygulama mutfağına da uğrayan Bakan Mustafa Çiftçi, kek hazırlayan 23 yaşındaki Dilara ile tanıştı. Kekin tarifini merak eden Çiftçi, Dilara ile sohbet etti. Bu samimi karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Çiftçi, Dilara'nın iki yıldır SOBE'de eğitim aldığını ve yakın zamanda bir üretim tesisinde çalışmaya başlamasının planlandığını öğrendi.

Bakan Çiftçi'nin SOBE ziyaretinde tatlı sohbet! Otizmli bireylerin hayali gerçek oluyor

ÇALIŞMA HAYATINA ADIMI SEVİNDİRDİ

Dilara'nın eğitim sürecinin ardından çalışma hayatına adım atacak olmasının kendisini ayrıca sevindirdiğini ifade eden Çiftçi, SOBE'de çok sayıda otizmli bireyin farklı yeteneklerini geliştirdiğine ve geleceğe hazırlandığına dikkat çekti.

Vakfın sunduğu eğitim imkanlarının önemine vurgu yapan Çiftçi, otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çalışmaların kıymetli olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi'nin SOBE ziyaretinde tatlı sohbet! Otizmli bireylerin hayali gerçek oluyor

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Çiftçi, SOBE'nin Konya'ya kazandırılmasında emeği geçen Selçuklu Belediyesine, vakıf çalışanlarına ve çocuklarının gelişimi için fedakarlık gösteren ailelere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'nin SOBE ziyaretinde tatlı sohbet! Otizmli bireylerin hayali gerçek oluyor

“GELECEĞE GÜVENLE HAZIRLANIYORLAR”

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ziyaret sonrası sosyal medya hesabı X’ten şu paylaşımda bulundu:

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