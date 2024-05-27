Bakan Ersoy duyurdu: Halk plajlarının sayısı artacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 halk plajı açtık, yenileri de ilave edilecek. Duş ve soyunma kabinleri ücretsiz, yeme içme hizmetleri de makul ücretlerde olacak" dedi.

AKİF BÜLBÜL ŞANLIURFA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarında millî dönemin başladığını ifade etti ve kazıların artık üç ay değil 12 ay boyunca süreceğini kaydetti. Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da Kültür Yolu Festivali dolayısıyla bir araya geldiği medya temsilcilerine önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Kültür Yolu Festivali’ için birçok şehirden talepler geliyor. Geçen sene 11 şehirdi, bu sene 16. Önümüzdeki sene 20 şehir olacak. Hedefimiz, 2028’de 35 şehre çıkmak.

Şu ana kadar 15 halk plajı açtık, yenileri de ilave olacak. Burada sadece sahillerin kullanımını amaçlamıyoruz, vatandaşın duş alma, soyunma kabini gibi ihtiyaçları da ücretsiz karşılanıyor. Çevre düzenlemesi de yapılıyor. Yeme içme hizmetleri de makul ücretlerde. Zaten hazine arazileri Millî Emlak üzerinden tahsis yapılabildiği için Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızla da konuştuk, kendisi de bana “Siz neyi talep ederseniz, biz hızlı bir şekilde bakanlığın kullanımına vereceğiz” dedi.

HEDEF TURİZMDE İLK ÜÇ

2028’e kadar yılda 80 milyon turist hedefliyoruz. (2023 rakamı 56,7 milyon) Bu sadece deniz, kum, güneş ile olmaz. Sezon dışı veya ölü sezon dediğimiz noktalara yeni ürünlerle çıkmanız lazım. Arkeoloji, kültür-sanat etkinlikleri, bunların başında. Göreve geldiğimde, dünyada yedinci sıradaydık. Şimdi dördüncü sıradayız. (Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından) Sayıları milyonlarca artırarak geliyoruz. Şimdi hedefimiz ilk üçe girmek.

INFLUENCER DESTEĞİ

200 noktada global news channel’lar ile iş birliği içindeyiz. 34 ülkede ulusal kanallarda yoğun televizyon reklamı yapıyoruz. Ama bunun yanında dijital medyayı, sosyal medyayı, influencer’ları, editörleri, yani takipçi sayısı yüksek olan, etkileşimi yüksek olan insanlarla da çok yoğun artarak iş birliği yapmaya devam ediyoruz.

MÜZEKART DİJİTAL OLUYOR

60 liraya milli saraylar da dâhil 330 tane müzeye giriş yapabiliyorsunuz. Burada amaç gelir elde etmek değil. Müzekartları bundan sonra dijitale geçiriyoruz. Bu şekilde kart maliyetinde de tasarruf edeceğiz.

12 AY BOYUNCA KAZI

‘12 Aylık Kazı Başkanlığı’ diye bir proje de başlattık. Eskiden 45-60 gün kazıyorlardı, sonra da kapatıyorlardı. Artık hocalar 12 ay bölgede çalışacak. İş oturdu. Eskiden örenyerinde bir noktada kazı yaparken, şimdi 15-20 noktasında kazı yapılıyor.

Yabancı kazı başkanlarına son vermedik ama her birine koordinatör Türk kazı başkanı gönderdik. 163 yıl sonra her yer millîleşti. Bu iş, 163 sene önce Efes ile başladı. 163 sene sonra ülkemizdeki bütün kazı noktaları, Türk kazı başkanlıkları nezaretinde kazılır hâle geldi.

GECE MÜZELERİ

Özellikle sahil bölgelerinde çok sıcak olmasından dolayı turistler sahilden ayrılmıyor. Gün batımından sonra da müzeler kapanıyor. “Bu iş böyle olmayacak” dedik, aşamalı bir şekilde gece müzeciliği projesi başlatacağız. Side ve Efes’te ilk denemesi yapıldı.

IRKÇI SALDIRILARI ÇOK ÇİRKİN BULUYORUM

Bakan Ersoy bazı şehirlerde yabancılara yönelik saldırıları da değerlendirdi. Ersoy “Maalesef bazı ideolojik sebeplerle, seçimde oy endişeleriyle, hesaplarıyla bu tarz ırkçı yaklaşımlar oluyor, geçen sene de etkiledi, bu sene de etkiliyor. Sektöre her zaman söylüyorum, sahip çıkmalısınız sektöre. Bunu yapana hesap sormanız lazım. Yapılmaması gerektiğini anlatmanız gerekir. Sonuçta başta sektör olmak üzere, ülke zarar görüyor. Maddi kısmını bir tarafa bıraktım, Türk insanına yakışmayan bir davranış bu. Türk olmakla ırkçılığın yan yana gelmemesi gerekiyor. Çok çirkin buluyorum. Hak etmediğimiz bir yakıştırma olduğunu düşünüyorum. Bunu yapanlarla da mücadele etmek hepimizin görevi” dedi.