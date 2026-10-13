Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
İki bakan arasındaki görüşmede, bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Görüşmenin gündeminde, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar da yer aldı.
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Görüşmeye ilişkin paylaşılan bilgilendirmede, ele alınan konuların bölgesel gelişmeler ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerle sınırlı olduğu belirtildi.
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