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Türkiye-Irak arasında tarihte bir ilk! Mutabakat Zaptı imzalandı

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Türkiye-Irak arasında tarihte bir ilk! Mutabakat Zaptı imzalandı

Gündem Haberleri

Türkiye ile Irak arasında tarihte bir ilk yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısına, iki ülke arasında "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" imzalandığını duyurdu.

Türkiye ile Irak ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında Türkiye ile Irak arasında ilk kez imzalanan Mutabakat Zaptı imzalandığını duyuran Bakan Fidan, şunları söyledi:

SAVUNMA BAKANLARI TARAFINDAN İMZALANDI

"Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir.

Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.

İKİ ÜLKE ARASINDA TARİHTE BİR İLK

Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, bunun iki ülke arasında tarihte bir ilk olduğunu söyledi.

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