Bakan Fidan TBMM'de konuştu: NATO ve AB’ye alternatif stratejiler geliştiriyoruz

22 Aralık 2023 05:44 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 05:44

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının durdurulması için Türkiye’nin tüm imkânlarını seferber ettiğini söyledi. Bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin TBMM’de konuşma yapan Fidan şu mesajları verdi:

>> Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi ortak değil rakip olarak görmesi ve bazı NATO müttefiklerimizin güvenlik hassasiyetlerimizi dikkate almaması, ülkemizi daha fazla kabiliyet ve alternatif stratejiler geliştirmeye yöneltmektedir. Bu, bizim için bir tercih değil devletimizin ve milletimizin bekası için zorunluluk hâline gelmiştir.

>> İsveç’in NATO üyeliği konusunda nihai kararı TBMM verecek. Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladığı politikalara baktığımızda, Suriye’de PKK/YPG’ye verilen destek ve Türkiye’ye savunma sanayiinde uygulanan yaptırımlar, bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkiyi, her platformda dile getirmekle kalmayıp, bunun jeo-stratejik risklerini ve NATO ülkelerinin güvenliğini zedelediğini de izah etmekteyiz.

>> DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/YPG/SDG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz.

DEM’E CEVAP VERDİ

Öte yandan Bakan Fidan, DEM Parti milletvekillerinin sınır ötesi operasyonları, Gazze’deki sivil ölümlere benzetmesine de sert cevap verdi. Fidan, “Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze’deki olayları kıyaslamak büyük talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllarca sınır ötesi harekâtların içerisinde bulundum. Hiçbir sivile yönelik bir şey olmadı. PKK tehdit olduğu sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz ve meşakkatli bir istihbari süreçten geçiriliyor. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubudur. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin ismi yayınlanıyor. Bir kişi çıkıp da bunlar örgüt mensubu değildir demedi. Hepsi örgüt mensubuydu” dedi.

REİSİ GELİYOR

Fidan ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.