TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Fidan, Türk devletleri arasındaki ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

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Ankara’da bugün yapılacak ve Türk dünyasının geleceğinin şekilleneceği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Edinilen bilgilere göre Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasındaki siyasi diyaloğun ve ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirilmesine dikkati çekerek ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Fidan’ın, toplantıda, Türkiye’nin TDT Dönem Başkanlığı sürecinde teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına öncelik verdiğini belirterek, sekretaryanın beşerî ve mali imkânlarının geliştirilmesi ile Türk iş birliği teşkilatları arasındaki eş güdümün güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkati çektiği öğrenildi.

Bakan Fidan, Türk dünyasına “Birlikte hareket edelim” çağrısı yaptı: Ortak bağlar, somut iş birliğine dönüşsün

ORTA KORİDOR GELİŞTİRİLMELİ

Bakan Fidan, enerji, ticaret, yatırımlar, dijital dönüşüm ve savunma sanayii alanlarında ekonomik ve stratejik iş birliğinin somut sonuçlara dönüştürülmesinin önemini de vurguladı.

Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesi bakımından Hazar Geçişli Orta Koridor’un geliştirilmesine vurgu yapan Fidan, koridorun güçlendirilmesinin ekonomik dayanıklılığa katkısına işaret etti.

Bakan Fidan, Türk dünyasına “Birlikte hareket edelim” çağrısı yaptı: Ortak bağlar, somut iş birliğine dönüşsün

AFGANİSTAN MESAJI

Fidan, Afganistan’daki gelişmelerin bölgesel güvenlik, istikrar ve bağlantısallık üzerindeki etkilerini de gündeme taşıdı. TDT üyesi ve gözlemci ülkeleri arasında bu konulardaki istişare ve koordinasyonun artırılmasının önemini vurguladı.

YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Başkentte, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Ekiplerce, sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi, araçlarda asayiş araması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen basın mensuplarına hizmet verildi. Basın mensuplarına Anadolu mutfağını yansıtan yöresel lezzetler ikram edildi.

BEŞİNCİ BULUŞMA

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıyla TDT dışişleri bakanları, bu yıl biri olağan, dördü gayriresmî olmak üzere beşinci kez Konsey toplantısında bir araya gelmiş oldu.

Görüşmelerde teşkilat bünyesindeki iş birliği alanları ve kurumsallaşma çalışmalarının ele alındığı, teşkilatın işleyişine ilişkin idari ve mali belgelerin de gündeme geldiği belirtildi.

| Kaynak: EMRAH ÖZCAN Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: EMRAH ÖZCAN

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