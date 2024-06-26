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Bakan Fidan kritik görüşmede "savaş yayılabilir" sözlerini yineledi

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Bakan Fidan kritik görüşmede &quot;savaş yayılabilir&quot; sözlerini yineledi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de savaşın bir an önce durması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaşması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Bakan Fidan, savaşın bölgesel seviyede yayılma riskine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Bakan Fidan'dan kritik görüşme: Savaş yayılabilir - 1. Resim

SAVAŞ YAYILABİLİR!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan-Şükri görüşmesinde Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine işaret edildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiği konusu vurgulandı. Öte yandan insani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi belirtildi.

Bakan Fidan'dan kritik görüşme: Savaş yayılabilir - 2. Resim

Bakan Fidan'dan kritik görüşme: Savaş yayılabilir - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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