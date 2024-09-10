Bakan Fidan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Suudi Arabistan ve Tunus dışişleri bakanlarıyla ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Kahire'de bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka paylaşımda ise Fidan'ın toplantı kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile görüştüğü belirtildi.

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katılmış, Bakan Fidan, burada konuşma yapmıştı.

Fidan, toplantı kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmüştü.