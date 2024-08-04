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Bakan Fidan'ın Mısır'daki diplomatik temasları sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;ın Mısır&#039;daki diplomatik temasları sürüyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Mısır’ın Alemeyn şehrinde Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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