25 Aralık 2023 18:40 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 21:15

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi Hakkari'ye gitti. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'na gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler ve TSK komuta kademesi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için düzenlenen törene katıldı.

BAKAN GÜLER VE TSK KOMUTA KADEMESİ HAKKARİ'DE

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.

Açıklamada, "Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.

6 ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki toplantının ardından Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimizin cenaze törenine katıldı. Kahraman Şehitlerimiz; P. Tğm. Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı, P. Söz. Er. Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca ve P. Söz. Er Emre Taşkın’ın naaşları Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törenin ardından dualarla memleketlerine uğurlandı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.