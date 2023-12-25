25 Aralık 2023 05:14 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 05:16

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonları Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler bizzat yürütüyor. Bakan Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depoların da olduğu 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile takip eden Güler, iki günde 30 teröristin öldürüldüğünü belirterek “Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“YOK OLUP GİDECEKLER”

Pilotlara seslenen Bakan Güler, şunları kaydetti: Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir.

YARALI ASKERLERE ZİYARET

Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonları alanda komuta eden Bakan Güler, Şırnak’ta hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Millî Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.