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Bakan Güler, Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Gürcistan'da

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Güler, Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı&#039;na katılmak için Gürcistan&#039;da
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Gürcistan’a gitti.

Bakan Güler, Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Gürcistan'da - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in Gürcistan'a gittiği bilgisi paylaşıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Gürcistan’a gitti."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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