Bakan Güler, Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Gürcistan'da
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan’a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Gürcistan’a gitti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in Gürcistan'a gittiği bilgisi paylaşıldı:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Gürcistan’a gitti."
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı