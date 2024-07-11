Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler: Tüm güney sınırına koridor kuracağız

Amerikan Politico dergisine konuşan Bakan Yaşar Güler “30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız” dedi. Türkiye’nin NATO’da güvenilmez bir ülke olduğunu söyleyenlere “Öyle bir şey yok. Her konuda aynı düşünemeyiz” diyerek sert çıkan Güler, Karadeniz’in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD basınından Politico Dergisi’ne konuşan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırını teröristlerden temizlemeye kararlı olduğunu söyledi. Güler ile röportajı “Türkiye, NATO’da kendi rotasını çiziyor” başlığıyla veren dergi, “Türkiye terörden kurtulmaya kararlı” yorumunu yaptı. Derginin sorularını cevaplandıran Bakan Güler, sınır ötesi operasyonların terör bitene kadar durmayacağını söyledi.

TEMİZLEYECEĞİZ

Güler “Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz” mesajını verdi.

İZİN VERMEYİZ

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Güler “Türkiye bugüne kadar Rusya ve Ukrayna’yı üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz’in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına tepki olarak önceki Donald Trump yönetimi tarafından Türkiye’ye uygulanan ABD yaptırımlarını eleştirdi. Bakan Güler, Türkiye’nin ‘yerli ve millî üretime dayalı, tam bağımsız bir savunma sanayii oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı’ hedeflediğini söyledi.

BAĞIMSIZ POLİTİKA

Bakan Güler ayrıca, Türkiye’nin “yerli ve millî üretime dayalı, tam bağımsız savunma sanayii oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı” hedeflediğini kaydetti. Ayrıca “Türkiye’nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok” diyen Güler “32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez” diye konuştu.