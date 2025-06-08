Bakan Güler'den teröre karşı net mesaj: Süreci sabote ettirmeyiz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel’deki NATO zirvesinde “PKK/KCK terör örgütünün, fesih ve silah bırakma kararı önemli. Sürecin sabote edilerek uzatılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4-5 Haziran’da Brüksel’deki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

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İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin, NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında daima ilk beşte yer aldığı ve NATO harekât ve misyonlarında önemli görevler üstlenildiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti: Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilkelerine, özellikle bireysel ve kolektif kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan 3’üncü maddeye derinden bağlı kalındığı dile getirildi. Mevcut güvenlik ortamının, barışın ancak caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Ancak, bu yetenek hedeflerine ulaşmak için müttefikler arasında kalan son ihracat kısıtlamaları ile savunma iş birliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığı mesajı verildi. Savunma harcamalarının etkinliğinin, yetenek hedefleri ile uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bu harcamaların akıllıca yapılması için çaba sarf edildiği ifade edildi.

KALICI BARIŞ İSTİYORUZ

Bakan Güler, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın tesisi için tüm çabaları desteklediklerini, bu kapsamda yakın zamanda Türkiye’de önemli toplantıların gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti: Türkiye’nin huzur ve istikrarı için en büyük tehdit olan PKK/KCK terör örgütünün, 12 Mayıs’ta kendini feshetme ve silah bırakma kararını açıklamasının önemli gelişme olarak değerlendirildiği belirtilmiş ve sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulandı. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceği, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşüncesi dile getirildi. Bu bakış açısıyla AB üyesi olmayan müttefiklerin bu mekanizmalara hakkıyla dâhil edilmesine yönelik destek beklenildiği ifade edildi.

Toplantılar kapsamında, Belçika, Letonya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirilerek, savunma ve güvenlik alanında iş birliği imkânlarının değerlendirildiğini aktaran Güler, şöyle devam etti: Bu toplantıda gündemdeki konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi, katkılarımızı ve beklentilerimizi birinci ağızdan ifade etme fırsatı bulduk. Ayrıca, hassasiyetle üzerinde durduğumuz iki konu olan terörizmle mücadele ile ihraç kısıtlarının kaldırılması konularına da bir kez daha dikkati çektik. Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO’daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.