MSB kaynaklarından Suriye ile ilgili net açıklama: Terör bitene kadar oradan gitmeyeceğiz

MSB kaynakları terör bitene kadar Suriye'den Türk askerinin çekilmeyeceğini açıkladı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK/KCK’nın silah bırakma süreci yakından takip edildiğini belirterek, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan MSB kaynakları, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki harekat bölgelerinin güvenlinin sağlanması konusunda sorun olmadığını belirterek, son terörist bitinceye, Türkiye’nin sınırlarının güvenliği sağlanıncaya kadar TSK’nın bölgede kalmaya devam edeceğini vurguladı. Kaynaklar, ABD’nin Suriye’den asker çekmesinin sahada görülmeye başlandığını ve bazı üslerin kapatıldığını da ifade etti.

DERSLER ALINDI

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği drone saldırısı sonrasında Türkiye’nin de drone saldırılarına yönelik hazırlık durumunu değerlendiren kaynaklar, Ukrayna’nın saldırısının tüm yönlerinin incelendiğini ifade etti. Kaynaklar, alınan dersler kapsamında yerli ve millî yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısının güçlendirilmesinin devam ettiğini vurguladı.

MSB kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis’in Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos’a İstanbul ve Trakya’yı Yunan toprağı gibi gösteren Helenizm haritası hediye etmesini “nostaljik avuntu” olarak değerlendirdi. Kaynaklar “Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. Bu kişileri nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.