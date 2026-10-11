Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik 81 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Şubat-Eylül 2026 döneminde düzenlenen 7 bin 818 operasyonda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 kişi tutuklandı. Operasyonlarda milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek açıkladı! 8 ayda 7 bin 818 operasyon: 32 bin 882 tutuklama

8 AYDA 7 BİN 818 OPERASYON: 32 BİN 882 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Adalet Bakanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT, Emniyet, Jandarma, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonların 8 aylık bilançosu şöyle:

7.818 operasyon gerçekleştirildi.

70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

32.882 şüpheli tutuklandı.

15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakan Gürlek açıkladı! 8 ayda 7 bin 818 operasyon: 32 bin 882 tutuklama

TRİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerinin değil, finansal kaynaklarının ve mal varlıklarının da hedef alındığını vurgulayan Gürlek, soruşturmalar kapsamında yürütülen mali incelemelerin sonuçlarını da açıkladı.

Buna göre mali incelemelerde 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı bu rakamlar, mali incelemelerde tespit edilen işlem hacmini ifade ediyor.

30 MİLYAR LİRAYI AŞAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Gürlek, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, nakit paralar ve el konulan mal varlıklarına ilişkin verileri de paylaştı.

Soruşturmalar neticesinde;

Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi.

1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.

9 bin 30 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu.

803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi.

38 BİN 58 BANKA VE KRİPTO HESABINA BLOKE

Operasyonların finansal boyutuna ilişkin verileri de açıklayan Gürlek, suç gelirlerinin hareketini engellemeye yönelik tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Bu kapsamda 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma ve bloke tedbirleri uygulanırken, 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesabına yönelik erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Operasyonlarda görev alan kurumlara teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Suç ve suçluyla mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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