Ankara'da 21 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 23 şirkete kayyım atandı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli dev operasyonlarla yasa dışı bahis ve suç örgütlerine darbe vurulduğunu duyurdu. MASAK verilerine göre Ankara'daki yasa dışı bahis operasyonunda 21,3 milyar TL'lik şüpheli işlem saptanarak 55 kişi gözaltına alındı ve 23 şirkete kayyım atandı. İstanbul'da ise gençleri suça yönlendiren çetelere yönelik 87, Edirne'de de 1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan suç ağına karşı 8 kişi yakalandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara merkezli 18 ilde, 21 milyar 319 milyon TL'lik işlem hacmine sahip yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen büyük operasyonun detaylarını açıkladı.

ÜÇ BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye genelinde suç ağlarını çökertmek üzere gerçekleştirilen adli adımlara ilişkin bilgi veren Gürlek, "Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir." diyerek sürecin geniş çaplı olarak yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

ANKARA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Başkentteki kritik incelemelerin detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

MASAK RAPORUNA YANSIYAN 21 MİLYARLIK DEV MEBLAĞ

Ankara'da yürütülen dosyanın ulaştığı devasa ekonomik büyüklüğe vurgu yapan Gürlek, incelemeler sonucunda ortaya çıkan çarpıcı rakamı, "Soruşturmanın mali boyutunda, MASAK raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edilmiştir." şeklinde aktardı.

23 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Ankara'daki hukuki sürecin güncel tablosunu ve alınan tedbirleri özetleyen Adalet Bakanı, "Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınmıştır. 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atanmıştır." diyerek adli mercilerin yasa dışı yapıların finansal kaynaklarına el koyduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, suç örgütlerine ve yasa dışı bahis çetelerine karşı yürütülen çalışmalara değinerek, "Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız! Milletimizin huzurunu bozan, gençlerimizi suça yönlendiren, yasa dışı bahis faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yürütülen eş zamanlı operasyonların temel amacına ve hukuki stratejisine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır." sözleriyle kararlılıklarının altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

İSTANBUL'DA YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE

Mega kentte özellikle çocukları ve gençleri hedef alan oluşumların deşifre edildiğini söyleyen Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

EDİRNE'DE 1 MİLYAR TL'LİK HACME YAKIN TAKİP

Sınır şehri Edirne'deki adli faaliyetleri ve finansal hareketliliği aktaran Gürlek, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." cümleleriyle operasyon bilançosunu detaylandırdı.

TAVİZSİZ MÜCADELE MESAJI

Suç örgütlerine yönelik son derece net ve sert bir uyarıda bulunan Adalet Bakanı, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir! Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz." diyerek operasyonların aralıksız ve hız kesmeden devam edeceğinin mesajını verdi.

Açıklamasının sonunda ilgili birimlere şükranlarını sunan Bakan Gürlek sözlerini, "Soruşturmaları yürüten Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!" diyerek noktaladı.

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