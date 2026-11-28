Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. Yargı mensuplarına net mesajlar veren Bakan Gürlek, "Türkiye'nin her alanda güçlenip mesafe kat ettiği bu dönemde adalet teşkilatımızın da hak ettiği yere gelmesi temel amacımdır. Bunun adı da adaletin yüzyılı vizyonudur. Amacı ve hedefi olmayan hiçbir yapı gelişemez ve ilerleyemez" dedi. Bakan Gürlek, yargı paketine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi başta olmak üzere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Türkiye'nin her alanda güçlenip mesafe kat ettiği bu dönemde adalet teşkilatımızın da hak ettiği yere gelmesi temel amacımdır. Bunun adı da adaletin yüzyılı vizyonudur. Amacı ve hedefi olmayan hiçbir yapı gelişemez ve ilerleyemez" şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, "Bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devletinin temelidir. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, adaletin zamanında ve hakkaniyetli tecellisini sağlamak hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bakanlık olarak bize düşen de bu sorumluluğu yerine getirirken ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamak ve çalışma şartlarını iyileştirmektir. Sizlerin içinden gelen, teşkilatımızın değişik kademelerinde sizlerle omuz omuza çalışmış bir arkadaşınız olarak birçok sorunumuzu biliyor ve bakan olduğum günden bu yana bu sorunların çözümü için çalışıyorum" sözlerini kullandı.

Bakan Gürlekten adaletin yüzyılı vurgusu: Hepimizin sorumluluğudur

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bizim amacımız aziz milletimizin bu kadim devletin adalet ihtiyacını karşılayan sistemi çağın gerektirdiği en büyük şey yüksek kapasitede ve zamanın ruhunu tanımladığı en modern tarzda işler hale getirmektir. Türkiye yüzyılı hedefiyle yola çıkan kadroların 24 yılda temel mevzuatımızı büyük ölçüde yenilediğine şahit olduk. Bizden ve sizden önce bu koltuklarda oturan tüm geçmiş dönem çalışma arkadaşlarıma vermiş oldukları samimi hizmet ve gayretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki bu teşkilat çok yakın zamanda çok büyük bir işgal ve esaretten kurtulma sürecinden geçti. Bütün bunlara rağmen bu aziz milletin yetiştirdiği kadrolar hızlıca göreve geldi ve millete adalette hizmet etme sorumluluğunu üstlendi. Devletimizin bu yapılanmada çok hızlı refleksler ve büyük fedakarlıklar göstererek milletimize sunduğu hizmetlerde aksaklığa mahal vermeden yoluna devam etti. Bu süreçte vatandaşlarımızın hak arama yollarını genişlettik. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirdik. Adliyelerimizin fiziki ve teknolojik imkanlarını geliştirdik. Bugün de değişen ihtiyaçları gözeterek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz hukukun üstünlüğünü esas alan, uyuşmazlıkları makul sürede çözüme kavuşturan ve vatandaşlarımıza güven veren öngörülebilir bir adalet sistemi kurmaktır. Mevcut çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Değerli mesai arkadaşlarım, yargı reformu strateji belgemiz kapsamında mevzuat alanında önemli adımlar attık. 11. yargı paketiyle çocukları suçlu araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezaları artırdık.

Bakan Gürlekten adaletin yüzyılı vurgusu: Hepimizin sorumluluğudur

12. YARGI PAKETİ

Meskun mahalle silahla ateş edilmesine ve trafikte yol kesilmesine karşı yaptırımları güçlendirdik. Akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirlerini yeniden düzenledik. Bilişim yoluyla işlenen belirli suçlarda ise kullanılan hesaplara ve telefon hatlarına daha hızlı müdahale edilmesine imkan sağladık. 12. yargı paketiyle de yargılamanın farklı aşamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Yazılı yargılamada zorunlu haller dışında duruşmalar arasında süreyi 3 ayla sınırladık. Hukuk yargılamalarında ses ve görüntü yoluyla duruşmaya katılımı kolaylaştırdık. Belirsiz alacak davasına ilişkin düzenlemeyi kaldırdık. Kısmi davalarda talebin artırılan kısmı bakımından zaman aşımının dava tarihinde kesilmiş sayılmasını sağladık.

Ayrıca düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinin verdiği birleştirme kararlarına karşı doğrudan istinaf yolunu açtık. Evrak ve defterlerinin doğrudan mahkemelere ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesini sağladık. İdare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davalara ilişkin parasal sınırı yükselttik. İstinaf incelemesinde eksikliklerin mümkün olduğunca doğrudan giderilmesine yönelik düzenlemeler yaptık. Danıştay'da hangi kararların temyiz edilebileceğini daha açık hale getirdik. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların istinaf ve temyiz hükümlerini yeniden düzenledik.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın itiraz yetkisini genişlettik ve sanıkla itirazlarda süre sınırını kaldırdık. Dolandırıcılığa iştiraki hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi veya araçları vermekle sınırlı kalanlar için cezada yarı oranda indirim öngördük. Moleküler genetik verilerin saklanması, kullanılması ve imhasına ilişkin kuralları belirledik. Şimdi bu düzenlemelerin uygulamadaki sonuçlarını izleyeceğiz. Hangi adımların gecikmeleri azalttığını ve hangi konularda yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu birlikte değerlendireceğiz. Bunun yanında yargı reformu strateji belgesiyle ortaya koyduğumuz hedefleri bu anlayışta birer birer hayata geçiriyoruz. Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, gecikmeyen ve güven veren bir adalet sistemi için reform irademizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim için reform tanımlanan bir süreç değil, adaleti her gün daha ileri taşımak bizim sorumluluğumuzdur. Değerli yargı mensuplarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım. Mevzuat alanında attığımız bu adımların uygulamada karşılık bulabilmesi için teşkilatımızın fiziki imkanlarını ve insan kaynağını da güçlendiriyoruz. 2002 yılında 78 olan müstakil adliye binası sayımızı bugün 408'e çıkardık. Adliyelerimizdeki toplam kapalı alanı ise 569 bin metrekareden yaklaşık 6 milyon 200 bin metrekareye ulaştırdık.

2026'DA ATILAN ADIMLAR

2026 yatırım programımızda 59 adliye, 5 adli tıp binası ve 27 ceza infaz kurumu ile bir denetimli serbestlik müdürlüğü ve bir personel eğitim merkezi olmak üzere toplam 93 inşaat projesi yer alıyor. Programımızda ayrıca 848 dairelik kamu konutu yatırımı bulunuyor. Bu yıl 20 hizmet binasının yapım ihalesini gerçekleştirdik. 2027 yılı yatırım programına yapım işi olarak 95 adliye, 8 adli tıp binası ve 42 ceza infaz kurumu ile 3 personel eğitim merkezini teklif ettik. Proje işleri kapsamında ise 144 adliye, 7 adli tıp binası, 62 ceza infaz kurumu ve 18 ilde toplam 330 kamu konutu için teklifte bulunduk.

MAHKEMELERDEKİ İŞ YÜKÜ

Ceza mahkememizde iş yükünün nasıl değiştiğini de yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere yirmi beş Aralık iki bin yirmi beş tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle nitelikli dolandırıcılık davaları Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına alındı. Bu düzenlemenin ardından iki bin yirmi beş ve iki bin yirmi altı yılının ilk on ayında mahkemelerimize gelen dosya sayılarını karşılaştırdık. Ağır ceza mahkemelerinde mahkeme başına gelen derdest dosya sayısı 482'den 341'e düştü. Bu %29'luk bir azalma oranına tekabül etmektedir. Asliye ceza mahkemelerinde ise mahkeme başına gelen dosya sayısı 593'den 684'e yükseldi. Buradaki artış %15 oranında gerçekleşti. Aynı süreçte 21 ağır ceza mahkemesinin faaliyeti durduruldu. 49 yeni asliye ceza mahkemesi ise faaliyete geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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