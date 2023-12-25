25 Aralık 2023 21:35 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ASKERİMİZ YOK"

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Fahrettin Koca, “Tedavileri Şırnak’ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız. Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak” dedi.

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