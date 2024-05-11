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Bakan Koca duyurdu: Osman Doğan hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Koca duyurdu: Osman Doğan hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, yoğun bakıma alınan Osman Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca:"Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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