Bakan Koca Gazze'den getirilen hastaların durumunu paylaştı

7 Aralık 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:20

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Gazze’ye kurulması planlanan sahra hastanesiyle ilgili fizibilite çalışmaları yapılan üç noktada altyapı yetersizliğinden kaynaklı Refah sınır kapısına yakın, yeni bir noktada çalışmaların devam ettiğini ve bu noktanın daha uygun görüldüğünü aktardı.

GAZZE'DEN GELEN 2 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den Türkiye'ye yaralı transferine ilişkin konuşan Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi hasta transferleri ile ilgili İsrail Mısır ve Türkiye’den oluşan üçlü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor" dedi.

SAHRA HASTANESİNDE MUTABIK KALINDI

Yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz Sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze’de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır kapısına daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkânımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze’ye geçişi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Bölgeden Cumhurbaşkanına çağrıda bulunan çocuklara dikkat çeken Koca, "Bir değil iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtlarken hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum."

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