Bakan Kurum, TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerin mutluluklarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Şambayat TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti. Kurun, depremzedelerin mutluluklarını paylaştı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin yarasını sarmaya devam ediyor. Bugüne kadar 76 bin konut depremzedelere teslim edildi. Yıl sonuna kadar ise en az 200 bin konutun depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Son olarak Adana'da depremzedeler Şambayat TOKİ konutlarına yerleşti. Depremzede vatandaşların ziyaretine ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gitti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, depremzedelerin mutluluğunu paylaştı.

Bakan Kurum yetkililerden bilgi alarak site ve alanla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.