Bakan Kurum'dan COP31'den dünyaya çağrı: Koruduğumuz hayatlarla hatırlanacağız

Bakan Murat Kurum, COP31 kapsamında Antalya'da yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelede ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Dünyanın geleceği için yeni hedefler belirlemenin yeterli olmadığını ifade eden Kurum, verilen sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, "Gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak" sözleriyle de dikkat çekti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Bakanlar Yemeği programında açıklamalarda bulundu.

Kurum, iklim değişikliğinin ülkelerin kaderlerini birbirine bağladığını belirterek, "Hiçbir sınır yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR"

Konuşmasında gelecek nesillerin haklarını korumanın önemine değinen Kurum, çocukların temiz suya ulaşmak için hayal kurmak zorunda kalmadığı, annelerin kuraklık ve afetler nedeniyle çocuklarının geleceğinden endişe etmediği bir dünya istediklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, iklim krizinin zengin ve yoksul ülkeler için ortak bir tehdit olduğuna işaret ederek kalkınma ile doğayı korumanın birbirine alternatif olmadığını söyledi.

İklim hedeflerine ulaşmak için yalnızca umut etmenin yeterli olmadığını belirten Kurum, cesaret, kararlılık ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Antalya'daki zirvenin yalnızca yeni hedefler belirlemek için düzenlenmediğini söyleyen Kurum, verilen sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Farklı coğrafyalardan geldik, farklı diller konuşuyor, farklı kültürler ve farklı tarihler yazıyoruz. Ama hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aynı güneşle ısınıyor, aynı yağmurla bereket buluyor, aynı dünyanın geleceğini paylaşıyoruz. Ve bugün belki de tarihte hiç olmadığı kadar birbirimize ihtiyaç duyuyoruz.

Çünkü biliyoruz ki hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun iklim krizinin karşısında tek başına güvenle olmaz. Hiçbir sınır yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır.

SÖZLER HAYATA GEÇECEK

Burada geleceği henüz yazılmamış milyonlarca çocuğun hakkını savunuyoruz. Ve ben bu akşam sizlere o geleceğe dair hepimizin ortak hayalini paylaşmak istiyorum.

Evet, bizim bir hayalimiz var. Bir gün dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk, temiz bir yudum suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak. Bir gün hiçbir anne, çocuğunun yarınından kuraklık ve afetler yüzünden korkmayacak. Bir gün hiçbir çiftçi, çatlamış toprağına bakarken umudunu kaybetmeyecek.

Bizim bir hayalimiz var. Bir gün dünyanın en zengin ülkeleriyle en yoksul ülkeleri, aynı gökyüzünün altında aynı tehlikeyi ve aynı sorumlulukları paylaştıklarını hatırlayacak. Bir gün kalkınma ile doğayı korumanın birbirinin alternatifi olmadığını tüm insanlık anlayacak. Bir gün insanlığın büyüklüğü yalnızca inşa ettiği şehirlerle, geliştirdiği teknolojilerle, ürettiği zenginliklerle değil, koruduğu hayatlarla da ölçülecek.

Evet, bizim bir hayalimiz var. Bir gün çocuklarımız bize, "Nasıl bir dünya hayal ettiniz?" diye sormayacak. "Bizim için bir dünya bıraktınız ama o dünya nasıldı?" diye soracak.

Evet, bizler onların gözlerinin içine bakarak cevap verebileceğiz.

Ama değerli dostlarım, hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umut yetmez. Umut cesaret ister. Umut kararlılık ister. Umut zor alanı seçmek ve birlikte hareket etmek ister.

İşte bugün Antalya'da önümüzde duran sorumluluk budur. Biz burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyoruz. Biz burada verilen sözlerin hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz.

Çünkü artık biliyoruz. Gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak. İmzalandığımız belgeleri unutacak, koruduğumuz hayatlarla hatırlayacak. Verdiğimiz vaatleri unutacak ve gerçeğe dönüştürdüğümüz umutlarla bizleri hatırlayacak.

Değerli dostlarım, burada dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımız var. Eserleriyle oluşturdukları farkındalıkla çevre ve iklim meselesine büyük katkı sunan sanatçılarımız var. İş insanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, spor dünyasının kıymetli isimleri var.

Dilerim ki yıllar sonra tarih, Antalya'da bir araya gelen bizleri hatırladığında şöyle yazsın: Onlar farklı ülkelerden geldiler. Farklı görüşlerle aynı masaya oturdular. Zor meseleleri müzakere ettiler. Ama dünyanın geleceği söz konusu olduğunda ortak sorumluluklarından vazgeçmediler.

“196 ÜLKEYLE BİRLİKTE BU KARARLARI ALACAĞIZ”

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletiyle, 86 milyon insanıyla, tüm kurumlarıyla dünyanın daha yaşanabilir ve adil bir yer olması için çalışmaya, alın teri dökmeye hazırdır.

Çünkü bizim hayalimiz daha adil, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünyadır. Bizim hayalimiz insanlığın ortak geleceğidir.

Ve inşallah, sizlerle birlikte, buraya katılan ve destek olan 196 ülkeyle birlikte bu kararları alacağız. Ortak evimiz dünyamız ve ortak geleceğimiz için sorumluluk alıp o sorumlulukların gereğini yerine getireceğiz.

Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri dostluğa, dayanışmaya ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum.

Dünyanın en büyük zirvesinin, iklim yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için buraya gelen her dostumuza, her bir katılımcıya ve bu sürece destek veren her bir ülke temsilcisine çok çok teşekkür ediyorum.

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