Bakan Özhaseki, '5 riskli ülkeden biri Türkiye' diyerek deprem riski olan bölgeleri sıraladı

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve Himayalar'dan Alpler'e doğru uzanan çizgideki 5 riskli ülkeden biri olduğunu söyledi. Şu anda da 500'e yakın hareketli fay hattının olduğunu kaydeden Özhaseki, riskli 3 ana hat olduğunu belirtip onları, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve İzmir bölgesi olarak sıraladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye'deki deprem gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yurt genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız verirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki 'deprem gerçeğine' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dizi ziyaret ve program için Karabük'e gelen Bakan Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Özhaseki, Bakanlığın çok ağır iş yükü olduğunu, özellikle son dönemlerde bütün dünyanın başına bela olan iklim değişikliği, küresel ısınma gibi ana hedefleri olduğunu belirtti.

Bütün bunlarla birlikte iki tane daha alan açarak gece gündüz demeden iki konunun daha peşinde koştuklarını vurgulayan Özhaseki, "Birincisi malumunuz 6 Şubat depremi ve onun meydan getirmiş olduğu hasarlar. İkincisi de olası depremlerden dolayı özellikle ülkemizi başta İstanbul olmak üzere, İzmir olmak üzere birçok depreme maruz kalabilecek şehirlerimizi depreme hazırlama meselesi de bizim bakanlığımızın ana iştikal konuları arasında yer alıyor" dedi.

5 RİSKLİ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

"Şunu bir kere ifade edelim: Türkiye bir deprem ülkesidir" diyen Özhaseki, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok. Bilim adamları diyorlar ki, Himayalar’dan Alper'e doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi Türkiye. Son 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı tam 230 bin. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Zararlarımız milyarlarca dolar hatta yüz milyarlarca dolar" diye konuştu.

RİSKLİ BÖLGELERİ SAYDI

3 tane ana hat olduğunu, bilim adamlarının binlerce yıl boyunca aynı hatların kırıldığını ifade ettiğini anlatan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

Birisi Van Gölü civarından başlıyor, Erzincan, Niksar, Tosyo, daha sonra Bolu, Abant, Marmara'ya doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı. Yani bizim 30-35 kilometre güneyimizden devam eden fay hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı.

İkincisi, yine aynı bölgeden başlayarak Akdeniz'e doğru inen, içine Adıyaman'ı, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’ı alan Doğu Anadolu Fay Hattı. Bir de İzmir bölgesi. Bu bölgelerde her an riskli. Şehrimizin de çok emin bir yeri olduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu Türkiye'de herhangi bir belde ve bölge 'biz eminiz, bize bir şey olmaz, ne olacak ya?’ diyemez.

Yapılaşmış şehirlerimiz var, kadim şehirlerimiz var. Eski, biraz yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız olan yerlerimiz var. Bu birçok ilimizde var. Bunlar için bir tek çare var arkadaşlar. O da kentsel dönüşüm. Dünyada bir formülü bulunamadı. Evlerimizi yenilemek zorundayız. Onları depreme dirençli hale getirmek zorundayız.