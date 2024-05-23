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Bakan Şimşek: Aylık enflasyonun yüzde 3 civarındayız

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Bakan Şimşek: Aylık enflasyonun yüzde 3 civarındayız
Merkez Bankası, Bakan Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Haber

Gündem Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında olduğunu belirterek yapılan sıkılaşmayla sonucunda 'eski normal'e dönüleceği mesajını verdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Bakan Şimşek, “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu"nda 'deprem etkisi' diyerek enflasyonu etkileyen durumlara değindi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından satır başları:

HAZİRAN AYI ENFLASYONU 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Aylık olarak bakıldığı zaman aylık enflasyon yüzde 3 civarı...

Bu rakam bizim hedefimizle tutarlı ve enflasyon düşecek.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çekmek, deprem harcamaları dahil.

Kamu borcunu da milli gelirlere oranla yüzde 35 altına çekmek.

'ESKİ NORMAL' MESAJI

Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota tedbirler geçicidir.

Sistem oturduğunda eski normale döneceğiz.

Türkiye'nin risk biriminde ciddi bir düşüş var.

İhracatta pozitif döneme girdik.

 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
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