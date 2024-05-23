Bakan Şimşek: Aylık enflasyonun yüzde 3 civarındayız

Düzenleyen: Kübra Şenal 23 Mayıs 2024 14:50 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 15:13 - Güncelleme:

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında olduğunu belirterek yapılan sıkılaşmayla sonucunda 'eski normal'e dönüleceği mesajını verdi.