Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, PISA’da matematik, okuma ve fen bilimlerinde ortalamasını yükselten tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hakkari’de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Hakkari Yeni Mahalle’de bulunan Fatih Kışlası’na helikopterle gelen Bakan Tekin, buradan karayoluyla Hakkari Valiliğine geçti. Tekin’i Vali İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları Burak Gürbüz, Bilal Çelik ve Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum müdürleri karşıladı.

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Bakan Tekin, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bakan Tekin açıkladı: Türkiye eğitimde OECD ülkelerini geride bıraktı

“HAKKARİ’NİN EĞİTİM DURUMUNU DEĞERLENDİRDİK”

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Hakkari’ye öğretmenler ve il yöneticileriyle değerlendirme toplantıları yapmak üzere geldiklerini söyledi.

Bakanlık merkez teşkilatındaki birim amirleriyle birlikte Hakkari’ye geldiklerini belirten Tekin, genel müdürlerin ilçelerde incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Tekin, “Bugün Hakkari ilçelerine giden genel müdürlerimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticilerinin ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin katıldığı toplantımızı şimdi bitirdik. İlçeleri ziyaret eden genel müdürlerimiz oradaki problemleri çözdüler. İl Milli Eğitim Müdürümüz sunumunu yaptı, ilçe müdürlerimizi dinledik ve Hakkari ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık” dedi.

ÖĞRETMEN SAYISI ÜÇ KAT ARTTI

Eğitim yöneticileri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve mülki idare amirlerine teşekkür eden Tekin, Hakkari’de eğitim alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye genelinde 2002 yılından bu yana eğitimde fiziki kapasite, insan kaynağı ve teknolojik altyapı açısından önemli yatırımlar yapıldığını belirten Tekin, Hakkari’deki öğretmen sayısındaki artışı örnek gösterdi. Tekin, “2002 yılında Hakkari’de bin 527 öğretmenimiz varmış. Şu anda 4 bin 176 öğretmenimiz var. Öğrenci sayısına baktığımızda 2002 yılında 58 bin 457 öğrencimiz varmış, şu anda 61 bin öğrencimiz var. Öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 3 artmasına rağmen öğretmen sayımız yaklaşık üç katına çıkmış durumda” diye konuştu.

Bakan Tekin açıkladı: Türkiye eğitimde OECD ülkelerini geride bıraktı

2 BİN 139 YENİ SINIF

Sınıf sayısında da önemli artış yaşandığını belirten Tekin, 2002 yılında Hakkari genelinde bin 148 sınıf bulunduğunu, bugün ise bu sayının 2 bin 916’ya ulaştığını söyledi.

Tekin, “Bu süreçte 2 bin 139 ilave sınıf yaptık. Şu anda Hakkari’de 2 bin 916 sınıfımız var. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız ve sınıf sayımız açısından önemli bir noktaya geldik. Sadece sınıflar için harcadığımız kaynağın yatırım karşılığı 18 milyar Türk Lirası” ifadelerini kullandı.

LABORATUVAR SAYISI 190’A ÇIKTI

Hakkari’de eğitim altyapısının farklı alanlarda da güçlendirildiğini belirten Tekin, 2002 yılında kentte bilim sanat merkezi bulunmadığını, bugün ise 3 bilim sanat merkezinin hizmet verdiğini kaydetti.

Tekin, 2002 yılında 9 okulda spor salonu bulunduğunu, bugün bu sayının 31’e yükseldiğini belirterek, “2002’de 52 laboratuvarımız varken, bugün 190 laboratuvarımız var. 2002 yılında 39 okul tuvaletimiz varken, şu anda 170 tane okul tuvaletimiz var. Bunlar her açıdan önemli göstergeler” dedi.

TÜRKİYE OECD’DE YÜKSELDİ

Türkiye’nin eğitim alanında uluslararası göstergelerde önemli bir seviyeye ulaştığını belirten Bakan Tekin, OECD’nin 2025 Eğitim Raporu’na dikkat çekti.

Tekin, Türkiye’nin sınıf ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında önemli bir noktaya geldiğini, insan kaynağı açısından da Türkiye’nin en az eksiği bulunan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Akademik başarı konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “OECD’nin ölçtüğü her alanda, PISA’nın ölçtüğü her alanda; matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinde ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye. 2003 sınavlarında 38 OECD ülkesi arasında ilk 30’a giremezken, şu anda 91 ülke arasında ilk 15’in içerisindeyiz.”

Bakan Tekin açıkladı: Türkiye eğitimde OECD ülkelerini geride bıraktı

“DEĞERLERİMİZİ TAŞIMALIYIZ”

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Tekin, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin eğitimden beklentisinin akademik başarının yanı sıra toplumsal değerlere, devlet ve millet geleneğine, birlik ve beraberlik duygusuna sahip çıkan nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tekin, bütün derslerin içerisine milli ve manevi değerleri, toplumsal dayanışmayı, adaleti, insan haklarını, demokrasiyi ve merhameti yerleştiren bir müfredat oluşturduklarını ifade etti.

“HER ADIMIN PARÇASI OLACAĞIZ”

Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Bakan Tekin, bu sürecin ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkı sağlayacağını belirtti. Tekin, “Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini güçlendirecek her adımın parçası olacağız” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile insan haklarına, kardeşliğe, demokrasiye, temel hürriyetlere ve anayasal haklara vurgu yapan, hukuk devletini ve anayasal düzeni önemseyen bir kuşak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tekin, bu sürece katkı sunan siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Bakan Tekin, valilikteki programının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaret etti. Tekin, daha sonra Gençlik Buluşması programına katılmak üzere tarihi Meydan Medresesi’ne geçti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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