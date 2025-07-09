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Bakan Tunç-İmralı Heyeti görüşmesi... Yeni tarih açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Tunç-İmralı Heyeti görüşmesi... Yeni tarih açıklandı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin dün gerçekleştireceği görüşme şehit cenazeleri nedeniyle ertelenmişti. Bakan Tunç, görüşmenin yeni tarihine dair açıklama yaptı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dün şehit cenazesine gideceğimiz için erteledik. İmralı Heyeti ile önümüzdeki hafta görüşmemiz olacak. Görüşmenin gün ve saati henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç-İmralı Heyeti görüşmesi... Yeni tarih açıklandı - 1. Resim

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye en önemli hedefimiz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Terör örgütünün fesih kararı açıklandı. Hassas bir süreç devam ediyor. Burada milletimizin hassasiyetleri çok önemli" dedi.

GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti ile Bakan Tunç'un görüşmesi dün saat 13:30'da gerçekleşecekti. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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