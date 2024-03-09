Bakan Tunç'tan çok net 'MOSSAD' mesajı: Casusluk yapana af yok!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi sızdıran çetenin çökertildiğini operasyona ilişkin konuştu. Hücrenin 6 üyesinin tutuklandığını hatırlatan Bakan Tunç, "Ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan hiçbir şüpheliye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çeşitli temaslar için Muğla’ya giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi sızdırmakla suçlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) çökertilen çeteye ilişkin konuştu.

İsrail dış istihbaratının Türkiye'de devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmaların büyük bir kısmının davaya dönüştüğünü söyleyen Bakan Tunç, MOSSAD adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var bu konuda. İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor.

Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesine tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63’e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var.

Bu noktada titiz bir şekilde ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor.

Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Yargılama süreçlerini de, sorgulama süreçlerini de titizlikle takip diyoruz."

NE OLMUŞTU?

Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A.'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A.'nın, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A.'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerinin para karşılığı MOSSAD'a sızdırıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K.'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği saptanmış, ayrıca İsmail K.'nin evinde yapılan aramada 4,5 kilogram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G.'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y.'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K.'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.

Şüphelilerden 6’sı nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.