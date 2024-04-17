Bakan Tunç'tan mülakat sorularıyla ilgili iddialara yalanlama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevde yükselme mülakatlarında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddialarına cevap verdi. Tunç, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı’nın görevde yükselme mülakat sınavında bazı basın ve yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili iddialara cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."