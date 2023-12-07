Bakan Tunç'tan UCM'ye İsrail çağrısı: Ellerini çabuk tutmaları lazım

7 Aralık 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:18

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Küresel İnsan Hakları Siyaseti - İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş' temalı sempozyumu sonrasında açıklamalarda bulundu.

UCM'YE CAĞRI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği şeklindeki açıklamasını değerlendiren Bakan Tunç, "BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti. Ellerini çabuk tutmaları lazım. Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

YENİ YARGI PAKETİNİN DETAYLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili detayları da açıkladı. "TBMM'nin takdirine sunacağız. Biz sadece teknik destek verebiliriz. 60'dan fazla madden oluşan bir paket söz konusu." diyen Tunç, konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Çalışmalarımız sürüyor, geniş bir görüş alma sürecindeyiz. Yargı reformu konusunda milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onların. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek. Yani 1 ay en azından cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 - 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır."

"TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK"

Uzun süren yargılamalar için Tazminat Komisyonu kurulacağını belirten Tunç sözlerini şöyle sürdürdü;

Uzun süren yargılamalar neticesinde vatandaşlarımız AYM'ye gidiyorlardı. AYM'nin son bir kararı oldu, bunun doğrultusunda bir adım atmamız gerekecek. Neticede bunun için Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonu kurulması gerekecek bu da tazminat komisyonun kurulması. Vatandaşlarımız adil yargılama hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde bir manevi tazminat talebinde bulunacaklarsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Adalet Bakanlığımızca kurulacak olan tazminat komisyonuna başvurup hakkını orada alabilmesi. Komisyon kararı da tabii yargı denetimine açık olacak. Pek çok düzenlemeye ihtiyacımız var. Buna benzer çok sayıda düzenleme olacak.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU'NA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Somali cumhurbaşkanının oğlu, İstanbul’da ölümlü bir trafik kazasına karışmıştı. Fatih’te geçen hafta meydana gelen kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti.

Motosiklete çarpan aracın sürücüsü olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, kazanın ardından polis merkezine götürülüp serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Kazanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun bunun takipçisi olunacaktır. Kim suç işlemişse konun karşısında eşittir” dedi.

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜNÜN KAVALA ZİYARETİ

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Kavala ziyaretine ilişkin de, "Sürecin siyasallaştırılmaması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz" dedi.