Adalet Bakanı Tunç: Türk Devletleri arasında iş birliğinin temelleri atıldı

7 Aralık 2023 05:47 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 05:47

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ANKARA - Açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, stratejik bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin, özellikle son 21 yılda yürütülen proaktif dış politikayla, bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlenildiğini vurguladı.

“Dünyada hakkaniyeti, insan haklarını savunan bir politika izlemeye devam edeceğiz” diyen Tunç, şöyle devam etti: Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla, Türk Devletleri arasında kapsamlı bir iş birliğinin temelleri atıldı. Bu, sadece duygusal birliğimizi güçlendirmek için değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve adalet gibi birçok alanda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için atılmış son derece önemli bir adım. Türk hukukunun temelleri, Orta Asya’daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışıyla başladı. Türklerin İslam’la müşerref olmasından sonra Türk hukuku, İslam hukuku ile tanışmıştır. Osmanlının son dönemlerinde anayasal düzenlemeler, sistemimize dâhil olmuştur.