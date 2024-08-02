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Bakan Uraloğlu açıkladı: Instragram'a erişim engeli ne zaman kalkacak?

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Gündem Haberleri

Bakan Uraloğlu Instagram'ın kapatılmasın ilişkin yaptığı açıklamada, aksaklıkların giderildiği an erişime açılacağını söyledi.

Sabah sosyal medya devi Instagram'a girmeye çalışanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği duyuruldu. 

'Katalog suçları' çerçevesinde alınan kararla ilgili basının karşısına çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram erişim engeliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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