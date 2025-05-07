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Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medyaya iki ayrı çalışma!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medyaya iki ayrı çalışma!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti. 

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamalarda "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu söyleyerek, "Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medyaya iki ayrı çalışma! - 1. Resim

2 AYRI ÇALIŞMA VAR

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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