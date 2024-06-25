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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramı bilançosu yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramı bilançosu yükseldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Denetimlerimizi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için arttırdık, artırmaya da devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası bilanço açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, trafik kazalarının önlenmesinde denetimlerin büyük önemi var.

Bu amaçla; Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla denetimlerimizi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için arttırdık, artırmaya da devam edeceğiz.

2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 983 araç otoyolları kullandı. 2024 Kurban Bayramında ise 21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı.

9 GÜNDE 72 CAN KAYBI

2024 Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. Polis ve jandarma, yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilinde 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza yaşandı, maalesef 1 can kaybı oldu. 7 bin 485 otobüse işlem yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinde 519 bin 242 işlem yapıldı. 7 bin 216 trafik kazası meydana geldi.

9 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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