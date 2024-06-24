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Bursa İnegöl'deki trafik tartışması kurgu çıktı! Takipçi kazanmak için...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah teşhirinde bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı belirlendi.

Kask kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, Mahmut Esatbey Caddesi'nde trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, onu sıkıştırdığı için aracının aynasına çarparak yoluna devam eden motosikletliyi takibe başladı.

Bir süre sonra Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda motosikletinin önünü kesen otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultarak tehdit etti.

Bursa İnegöl'deki trafik tartışması kurgu çıktı! Takipçi kazanmak için... - 1. Resim

POLİS EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından yaptıkları araştırmada, görüntüde silah teşhirinde bulunan sürücünün Z.E. olduğunu belirleyerek, bu kişiye ve kask kamerasıyla görüntüyü kaydeden motosikletliye ulaştı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 kişinin, görüntüyü sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için çektiklerini, silahın ise kurusıkı tabanca olduğunu söyledikleri belirtildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, Z.E. hakkında ruhsatsız olduğu anlaşılan kurusıkı tabancayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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