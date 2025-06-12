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Bakan Yerlikaya izni verdi: Depremde yıkılan binayla ilgili eski başkanlara soruşturma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya izni verdi: Depremde yıkılan binayla ilgili eski başkanlara soruşturma
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinde Kahramanmaraş'ta enkaza dönen Yağmur Apartmanı davasında Bakanlık, aralarında 2 eski belediye başkanının da olduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

6 Şubat felaketi kentleri enkaza çevirdi, on binlerce vatandaşı hayattan kopardı. Depreme ilişkin süren davalardan biri de Yağmur Apartmanı davasıydı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Ekim 2024 tarihli kararında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yer alan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği 2 bloklu Yağmur Apartmanlarıyla ilgili ön inceleme raporuna yer verildi.

Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi yetersizlikler bulunduğu, ruhsat süresi dolmasına rağmen yapı kullanma izni verilmeden yıllarca kullanıldığı, geçmiş dönem belediyenin ise gerekli denetimleri yapmadığı tespit edildi.

İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ

Yapılan değerlendirme sonucu, Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P, Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ile eski imar müdürlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilenlerden bazılarına ruhsat ve statik kusurlar, bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktığı öğrenildi.

YERLİKAYA İMZALADI

Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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