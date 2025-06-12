İstanbul risk altında mı? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'deprem' sorusuna çarpıcı cevap

Son olarak İstanbul^da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbullu vatandaşlara büyük bir panik yaşatmıştı. Alanında uzman bazı isimler daha büyük bir deprem gerçekleşebileceğini söylerken, bazıları da 7 ve üzerinde bir deprem olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş'ın İstanbul için yaptığı açıklama dikkat çekti.

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem büyük bir korkuya yol açmıştı. İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından bazı vatandaşlar günlerce dışarıda kalmış evlerine girememişti.

Deprem konusunda uzman bazı isimler beklenen büyük depremin 6,2'lik deprem olduğuna işaret ederek daha büyük bir deprem beklemediklerini söyledi. Ancak bazıları ise İstanbul'da 7 ve üzeri şiddette bir deprem beklentileri bilgisini aktardı. Bu iki fikirde tartışmalara neden olurken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş da çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İSTANBUL TEHLİKEDE Mİ?"

Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul depremine ilişkin değerlendirmesinde Avcılar segmentine dikkat çekti. Burada yaşanan durumları bir bir aktardı. "İstanbul tehlikede mi?" başlığıyla açıklamasına başlayan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"M6,2 depremin İstanbula doğru yaptığı stres transferinden sonra gözler kırılmayan Avcılar segmentinde. Avcılar segmenti neden kırılmadı? Gerilmeler az dı. (creep, sürünen fay yeterli enerji biriktirmez) Fay kilitliydi. ( Becker,di.2023 ) Gerilmeler yetersizdi. Creep durumunda İstanbul'un tehlikesi azdır.

Kilitli durumunda İstanbul'un tehlikesi yüksektir. Ana fayın Avcılar tali kolunun 1 km'den daha sığ kilitlenmesi ve 5mm/yıl ile sürüklenmesine (Diao di,2016) ek olarak; ana fay üzerinde, Tekirdağ'dan Avcılara doğru depremselliğin yanısıra creep-tam akma derinliğinin sığlaşması (Uchida,di.2019) creep olasılığını daha güçlü kılar"

İSTANBUL TEHLİKEDE Mİ ?

M6,2 depremin İstanbula doğru yaptığı stres transferinden sonra gözler kırılmayan Avcılar segmentinde.

Avcılar segmenti neden kırılmadı ?

* Gerilmeler az dı (creep, sürünen fay yeterli enerji biriktirmez).



* Fay kilitliydi ( Becker,di.2023 ) : Gerilmeler — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas)

"AVCILAR SEGMENTİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA AZ TEHLİKELİDİR"

İstanbulluların rahat bir nefes almasını sağlayacak bir açıklamada bulunan Bektaş, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" ifadelerini kullandı.