İstanbul'da deprem son dakika! Bugün deprem oldu mu? Son depremler listesi 12 Haziran

İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. AFAD’ın verilerine göre Marmara Denizi açıklarında kaydedilen sarsıntı İstanbul’un birçok noktasında hissedildi. Büyükçekmece ilçesine yakın bölgelerde etkili olan deprem sonrası sosyal medyada paylaşımları artarken birçok kişi bugün İstanbul’da deprem mi oldu sorusuna cevap aramaya başladı.

İSTANBUL'DA DEPREM SON DAKİKA

İstanbul’da gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. 11 Haziran’ı 12 Haziran’a bağlayan gece saat 23.33’te kaydedilen sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklandı.

AFAD’ın verilerine göre Büyükçekmece açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Yaklaşık 8.36 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem İstanbul’un batı kesiminde hissedildi.

Büyükçekmece’ye yaklaşık 21.5 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilince vatandaşlar sosyal medya üzerinden İstanbul'da deprem mi oldu sorusunu gündeme taşıdı. Olay sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

12 Haziran sabahına sarsıntı haberiyle uyanan İstanbullular, gece saatlerinde hissedilen depremin detaylarını araştırmaya başladı. 11 Haziran 2025 gecesi gerçekleşen deprem İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ ve Yalova gibi çevre illerde de zaman zaman hissedilen sarsıntılar zincirine bir yenisini ekledi.

Büyükçekmece ilçesine bağlı Bahçelievler, Güzelce, Sinanoba, Kumburgaz ve Yeni Mahalle gibi bölgeler deprem merkezine en yakın noktalar arasında yer aldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 HAZİRAN

12-06-2025 00:30:50 - Pütürge (Malatya) - Büyüklük: 1.0

12-06-2025 00:27:50 - Ulaş (Sivas) - Büyüklük: 1.5

12-06-2025 00:20:54 - Simav (Kütahya) - Büyüklük: 0.7

12-06-2025 00:20:01 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.0

12-06-2025 00:19:34 - Kozan (Adana) - Büyüklük: 0.9

12-06-2025 00:00:08 - Beypazarı (Ankara) - Büyüklük: 1.7

12-06-2025 01:57:30 - Simav (Kütahya) - Büyüklük: 0.8

12-06-2025 01:45:48 - Kemalpaşa (İzmir) - Büyüklük: 1.7

12-06-2025 01:39:57 - Doğanşehir (Malatya) - Büyüklük: 1.0

12-06-2025 01:36:34 - Marmara Denizi - [24.74 km] Silivri (İstanbul) - Büyüklük: 1.4

12-06-2025 01:33:54 - Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.4

12-06-2025 01:21:40 - Akdeniz - [48.48 km] Kumluca (Antalya) - Büyüklük: 1.4

12-06-2025 01:19:40 - Akçadağ (Malatya) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 01:17:31 - Marmara Denizi - [19.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) - Büyüklük: 2.8

12-06-2025 01:16:04 - Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 01:07:48 - Akdeniz - [55.33 km] Kumluca (Antalya) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 01:04:24 - Çelikhan (Adıyaman) - Büyüklük: 0.9

12-06-2025 00:53:58 - Simav (Kütahya) - Büyüklük: 0.7

12-06-2025 00:52:05 - Ege Denizi - [47.68 km] Datça (Muğla) - Büyüklük: 2.0

12-06-2025 00:51:56 - Aladağ (Adana) - Büyüklük: 1.0

12-06-2025 00:40:53 - Pütürge (Malatya) - Büyüklük: 1.0

12-06-2025 04:10:19 - Kozan (Adana) - Büyüklük: 1.6

12-06-2025 03:47:43 - Merkez (Düzce) - Büyüklük: 1.2

12-06-2025 03:42:33 - Akdeniz - [13.93 km] Marmaris (Muğla) - Büyüklük: 2.2

12-06-2025 03:38:09 - Çınarcık (Yalova) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 03:23:50 - Akdeniz - [159.45 km] Marmaris (Muğla) - Büyüklük: 2.2

12-06-2025 03:22:17 - Yeşilova (Burdur) - Büyüklük: 1.1

12-06-2025 03:21:28 - Gürün (Sivas) - Büyüklük: 1.4

12-06-2025 03:06:56 - Pülümür (Tunceli) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 03:06:06 - Gölmarmara (Manisa) - Büyüklük: 1.9

12-06-2025 03:03:53 - Gürün (Sivas) - Büyüklük: 2.9

12-06-2025 02:58:17 - Pülümür (Tunceli) - Büyüklük: 1.2

12-06-2025 02:55:42 - Pülümür (Tunceli) - Büyüklük: 1.2

12-06-2025 02:28:53 - Doğanşehir (Malatya) - Büyüklük: 1.1

12-06-2025 02:20:50 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.3

12-06-2025 02:08:52 - Merkez (Erzincan) - Büyüklük: 1.0