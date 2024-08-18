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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Yerlikaya trafik denetimlerinde 400 bini aşkın sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, mevzuatta izin verilmediği halde çakar kullanan 275 araç sürücüsüne de işlem yapıldığını aktardı.  

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini açıkladı.

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 275 sürücüye işlem yapıldı.

'AŞIRI HIZA' İZİN YOK

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalarda aşırı hız faktörüne dikkati çekerek, "2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %35’i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan 'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütülmektedir.

Bu kapsamda; ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil “Mobil Hız Tespit Sistemleri” ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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