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Bakan Yumaklı'dan KAAN paylaşımı! "Yüksek seviyeyi tüm dünya gördü"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Yumaklı&#039;dan KAAN paylaşımı! &quot;Yüksek seviyeyi tüm dünya gördü&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yumaklı, "Türk savunma sanayimizin ulaştığı yüksek seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tarihi bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı'dan KAAN paylaşımı!

"KAAN'IN İHRACATI İLE TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli teknoloji, yüksek mühendislik gücü ve vizyoner liderlikle geliştirilen milli muharip uçağı KAAN'ın, dost ve kardeş ülke Endonezya'ya ihraç edileceğini vurgulayan Yumaklı, "Bu anlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın vizyonu sonucunda, Türk savunma sanayimizin ulaştığı yüksek seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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