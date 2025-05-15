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Bakanlık'tan 3 şehre turuncu, 7 şehre sarı kodlu fırtına uyarısı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık&#039;tan 3 şehre turuncu, 7 şehre sarı kodlu fırtına uyarısı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, yarın 3 il için "turuncu", 7 il için "sarı" meteorolojik uyarı yaptı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.

Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra, Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli fırtına öngörüldüğü kaydedildi.

VATANDAŞLARA "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Açıklamada vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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