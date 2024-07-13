Balıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'a gelen turistlere seslenip ikametlerini buraya taşımalarını istedi. Akın, "Buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak" dedi.

Yaz aylarında turist akınına uğrayan illerin başında gelen Balıkesir ilginç bir taleple gündeme geldi. Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir etkinliğe katılarak tatilcilere seslendi.

Yaz nüfusunun bir milyonun üzerine çıktığı Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesinde nüfus 5 katın üzerinde artışa neden oluyor.

"HİZMET YAPMAK KOLAYLAŞACAK"

Akın “Nokta nokta, milimetre milimetre çalışıyoruz. Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var. Lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Buraya aldırın.

Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer Ayvalık. Buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak. Bu sizin evladınız olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizden ricamdır” dedi.