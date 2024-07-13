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Balıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir Belediye Başkanı&#039;ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın
Balıkesir, Ayvalık, Turizm, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık'a gelen turistlere seslenip ikametlerini buraya taşımalarını istedi. Akın, "Buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak" dedi. 

Yaz aylarında turist akınına uğrayan illerin başında gelen Balıkesir ilginç bir taleple gündeme geldi. Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir etkinliğe katılarak tatilcilere seslendi. 

Yaz nüfusunun bir milyonun üzerine çıktığı Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesinde nüfus 5 katın üzerinde artışa neden oluyor.

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın - 1. Resim

"HİZMET YAPMAK KOLAYLAŞACAK"

Akın “Nokta nokta, milimetre milimetre çalışıyoruz. Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var. Lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Buraya aldırın.

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın - 2. Resim

Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer Ayvalık. Buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak. Bu sizin evladınız olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizden ricamdır” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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